الهدوء يسود كورنيش القناطر في ثاني أيام العيد

شهد كورنيش القناطر الخيرية، مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء التام، وخلوه من المواطنين، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ورصد " صدي البلد" خلال جولة علي الكورنيش توافد عدد قليل من المواطنين وسط التزامهم بالإجراءات الاحترازية.



واعلنت دار الإفتاء أمس الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.