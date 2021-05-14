الطبيب وصفها بالمجنونة.. روجينا تكشف تفاصيل إصابتها بكواليس بنت السلطان

كشفت الفنانة روجينا، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها في كواليس مسلسلها "بنت السلطان".

وقالت روجينا خلال حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "سهرة خاصة" عبر قناة "النهار" إنها وقعت على الأرض وأصيبت بقطع تحت العين، مضيفة: "خدت سبع غرز وقلت للدكتور اديني بنج عشان اكمل تصوير".

وأردفت روجينا:" طلبت من الدكتور يساعدني بالعلاج المناسب حتي أعود لإستكمال التصوير، وقالي انتي مجنونة لازم تريحي 3 أو 4 أيام ولكني رفضت لأنها مسئولية".

بنت السلطان، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

