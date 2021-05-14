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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 أغنية.. مصطفى قمر يتحدث عن مشواره الغنائي وذكريات العيد

مصطفي قمر
مصطفي قمر

استضافت المذيعة أسما إبراهيم خلال برنامجها «العيد أحلي» في ثان أيام العيد، المطرب مصطفى قمر؛ الذي تحدث عن كواليس مشواره الغنائي والذي قدم خلاله 300 أغنية. 

أبرز تصريحات مصطفى قمر. 


يخرج للنور قريبا.. عمل فني يجمع بين مصطفي قمر وإيهاب توفيق


قال المطرب مصطفي قمر، إن أقرب أصدقائه من الوسط الفني؛ هم حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس وحمادة هلال ومحمد الليثي وشيبا.

وأعلن مصطفى قمر، خلال برنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عن مشروع فني بينه وبين إيهاب توفيق، وسوف يخرج إلى النور قريبا، موضحا أنه غنى بالعديد من اللغات منها التركية والفرنسية والإنجليزية. .. المزيد 

 

مصطفي قمر: نفسي أعيد تلحين أغاني فايزة أحمد


قال المطرب مصطفي قمر، إنه قدم ما يقرب من 300 أغنية ولا يستطيع تحديد أي الأغاني المفضلة له؛ مشيرا إلى أنه من عشاق فيروز وعبد الحليم حافظ وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني.

وأوضح مصطفي قمر، خلال برنامج «العيد أحلى»، على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، أنه يحب أيضا من أسمهان وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؛ وكان يغني في الصغر لشادية وعبد الحليم حافظ.

وأبدي مصطفى قمر، رغبته في إعادة تلحين عدد من أغاني المطربة الراحلة فايزة أحمد. .. المزيد 

 

مصطفى قمر:أقمت حفلا في عهد ياسر عرفات لاسترداد غزة حضره آلاف الفلسطينيين


قال الفنان مصطفي قمر، إن أغنية السود عيونه “مفاجأة” في تاريخه الفني؛ حيث حققت نجاحا باهرا في وقتها.

وأوضح خلال برنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية « أسما إبراهيم»، أنه في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أقام حفلة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحفلة كانت لاسترداد غزة ورام الله.

ولفت قمر قائلا: « من كتر الناس انا مكنتش شايف نهايتهم .. رقم مهول من الناس .. وكان فيه مئات الحالات من الإغماءات بسبب كثرة العدد».

وأضاف ، أنه سعيد بنجاح مسلسل فارس بلا جواز، والذي عرض في رمضان 2021؛ مشيرا الي ان المسلسل يعتبر كوميديا خفيفة وسط كمية كبيرة من الدراما المقدمة في المسلسلات الرمضانية الأخرى. .. المزيد 

 

بشتري بومب.. مصطفى قمر يروي طريقة احتفاله في العيد ..فيديو


قال الفنان مصطفى قمر، إنه منذ الصغر كان ينتظر العيدية من أقاربه ويجمعها ليشتري بها «بومب».


وأضاف مصطفى قمر ببرنامج  «العيد أحلى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «أسما إبراهيم»، أنه سعيد بنجاح مسلسل “فارس بلا جواز” الذي عُرض في رمضان الماضي؛ مشيرًا إلي أنه يقدم كوميديا خفيفة وسط كمية كبيرة من الدراما المقدمة في المسلسلات الرمضانية الأخرى.


وكان الفنان والمطرب مصطفى قمر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولاقى انتشارا واسعا. .. المزيد  

مصطفى قمر ايهاب توفيق أسما إبراهيم ام كلثوم مسلسل فارس بلا جوا

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