أحمد فهمي ناعيًا محمد ريحان : خالص التعازي

نعي الفنان أحمد فهمي الفنان القدير محمد ريحان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة 14 مايو، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بعد فترة من معاناته مع فيروس كورونا والفشل الكلوى.



ونشر فهمي صور للفنان الراحل عبر حسابه علي "تويتر" وكتب قائلاً "‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص التعازي في وفاة الفنان القدير ‎#محمد_ريحان"



آخر أعمال الراحل محمد ريحان، مشاركته بدور الشيخ صالحين، في مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.



مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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https://mobile.twitter.com/AFahmyOfficial/status/1393214216102977536?s=19