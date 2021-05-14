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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاهل الأردن يحذر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل وعادل

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

حذر العاهل الاردني الملك عبدالله بن الحسين من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل وعادل.

وقال الملك عبدالله الثاني، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى تهدد الاستقرار والأمن وتغذي التطرف والكراهية.

وأضاف العاهل الأردني في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأردنية أن انعدام الأمن وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف.

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وشنت القوات الاسرائيلية  30 غارة بشكل متزامن على شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد نحو 126 شخصا في قطاع غزة في تصعيد خطير للعنف بعد اطلاق حماس نحو ألف صاروخ ردا على عمليات الاستيطان المتعسفة التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية.

 

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