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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الأزهر: مواسم الخير لا تنقطع.. والصوم لا ينتهي بانقضاء رمضان

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مواسم  الخير لا تنقطع، والصوم لا ينتهي بانقضاء رمضان؛ لهذا حثَّ النبي ﷺ على صيام الستّ من شوال، وبيَّن عظيم فضلها، وأن الصائم لها يستكمل بها صوم الدهر؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.

علامات قبول رمضان.. خطيب المسجد الحرام: 5 أعمال بعده بينها صيام الست من شوال

البحوث الإسلامية : صيام ستّ من شوال يعوض النّقص الذي حصل في رمضان

وقال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صيام الستّ من شوال يبدأ من ثاني أيام شوال، لأنّه يحرم صيام أول يوم في العيد.

وأكد «ممدوح» في تصريح له، أنه لا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء: “ الأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها”.

هل يشترط التتابع في صيام الست البيض؟

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول صوم ستة أيام من شوال وما إذا كان من الأفضل تتابعها أو تفريقها.

 

وقال المجمع: "إن فريق من الفقهاء منهم الشافعية ذهبوا إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قول النبي ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

 

وقال النووي: يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل.

 

الإفتاء الست من شوال هل يشترط التتابع في صيام الست البيض

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