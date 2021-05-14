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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أحدث ظهور إعلامي.. إيلون ماسك يفقد 20 مليار دولار من ثروته

إيلون ماسك
إيلون ماسك

خسر رجال الأعمال إيلون ماسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، أكثر من 20 مليار دولار منذ ظهوره كضيف في حلقة من برنامج 'Saturday Night Live' في نهاية الأسبوع الماضي.
 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، انخفض صافي ثروة رجل الأعمال من 166 مليار دولار إلى 145.5 مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 15٪ خلال الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيانات تتبعها مجلة فوربس. ومع ذلك، يظل المسك ثالث أغنى شخص في العالم.
 

خلال ظهوره الكوميدي الأول، ناقش الملياردير غريب الأطوار، الضجة الأخيرة حول العملات المشفرة مثل البيتكوين والدوجكوين، حيث اعترف رجل الأعمال بترويجه للعملة الأخيرة، مما دفع سعرها إلى مستويات قياسية.
 

ضربت التعليقات التي تم الإدلاء بها خلال ظهور ماسك الذي طال انتظاره في العرض بشكل كبير سوق العملات المشفرة حيث انخفض الدوجكوين بأكثر من 30 ٪ خلال 24 ساعة.
 

بعد عدة أيام ، أعلن ماسك أن تيسلا ستتوقف عن قبول البيتكوين لشراء المركبات أو بيع العملة المشفرة حتى تنتقل إجراءات التعدين إلى "طاقة أكثر استدامة" من الفحم أو الوقود الحفري.
 

أدت الأخبار إلى انخفاض سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 17٪ إلى ما دون 50000 دولار هذا الأسبوع ويقال إن تحركات ماسك الأخيرة قد أربكت المستثمرين ، مما أثار تقلبًا إضافيًا لسهم Tesla ، الذي عانى خلال الشهر الماضي بسبب عمليات البيع الأخيرة في السوق لعمالقة Big Tech وتزايد عدم اليقين بشأن أعمال شركة صناعة السيارات في الصين.
 

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