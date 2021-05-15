أخبار التعليم...أستاذ فيزياء بـ البحوث الفلكية يكشف حقيقة ضرب عاصفة شمسية لـ مصر.. البحوث الفلكية: الحطام الفضائي يعوق صناعة الفضاء.. وزارة التعليم بالنمسا تكرم عالم جيولوجيا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

البحوث الفلكية: نمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي من ضمن 70 في العالم.. فيديو



استجابة لأولياء الأمور والنواب.. امتحانات إعدادية بورسعيد أول يونيو



تسليم هدية السيسي لأسر شهداء الأطقم الطبية بـ سوهاج.. صور



تري بالعين المجردة.. الكواكب الصخرية تزين سماء مصر والوطن العربي الليلة



جامعة حلوان تعلن استئناف الأنشطة الطلابية بعد عيد الفطر



أستاذ فيزياء بـ البحوث الفلكية يكشف حقيقة ضرب عاصفة شمسية لـ مصر

تربية عين شمس تعلن نتائج الدبلومة العامة لإعداد المعلم في الآداب

فيديو.. البحوث الفلكية: الحطام الفضائي يعوق صناعة الفضاء

واجهة مشرفة لمصر.. وزارة التعليم بالنمسا تكرم عالم جيولوجيا

الدلتا التكنولوجية: استمرار تطبيق خطة الجامعة بعد العيد.. وإجراء الجوانب العملية بهذه الطريقة



كلية زراعة القاهرة تكشف تفاصيل الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني



