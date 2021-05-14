باسم سمرة: تربطني بـ روجينا كيميا من أيام الفرح

حل الفنان باسم سمرة، ضيفا على برنامج سهرة خاصة تقديم الإعلامية ريهام سعيدة، للحديث عن مسلسل بنت السلطان.

قال باسم سمرة خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناة " النهار"، إنه تربطه علاقة قوية بالفنانة روجينا على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الفني فهي ممثلة قوية وعلاقته بها ممتدة منذ فيلم "الفرح"، ومسلسل "بين السرايات"، وبينهما كيمياء خاصة.

وأردف:" فخور بالعمل مع روجينا وهي ممثلة من العيار الثقيل وعلى المستوى الشخصي فهي من أكثر الممثلين إنسانية واجتهاد".

وأوضح أنه وافق على المشاركة في مسلسل بنت السلطان لدعم الفنانة روجينا في أول بطولة مطلقة لها على الشاشة.

وأكد أنه قدم العديد من الأدوار الصعيدية، ولكنه للمرة الأولى يقدم شخصية شاب إسكندراني، معبرًا عن سعادته بالعمل مع فريق المسلسل بالكامل.