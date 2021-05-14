في مباراته أمام إنبي| أشعة لتحديد حجم إصابة محمود علاء

يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى آشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي.



ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسام خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة.



حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق المصري، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفلت فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل وفاز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .