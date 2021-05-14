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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخطاء لاعبين| تعليق مثير من حلمي طولان على هزيمة الزمالك لـ إنبي..شاهد

حلمي طولان
حلمي طولان

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن مباراة الزمالك اليوم كانت صعبة لأنه يواجه فريقا قويا ومحترما ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وشدد على أن الهدف المبكر الذي سجله الزمالك أربك حساباته.


وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن الأهداف التي سجلها الزمالك بسبب أخطاء بعض اللاعبين في التمركز، وشدد على أنه لم يتم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في اللقاء مما تسبب في الخسارة بثلاثية.


وأوضح أنه سيبدأ في علاج السلبيات التي يعاني منها الفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام وادي دجلة، وأضاف أن هناك إصابات عديدة بكورونا في الفريق أمثال هشام عادل ومحمود غالي، بخلاف إصابة صلاح ريكو وإبراهيم يحيي، و لا يتوافر البدائل على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين.


وشدد على أن إنبي يعاني من إهدار الفرص السهلة في المباراة وهو ما سيعمل على علاجه، وأبدى طولان حزنه لتعرضه للهجوم من جماهير الزمالك التي حضرت مباراة اليوم أمام إنبي، مضيفا أنه لا يعرف سر الهجوم الذي تعرض له، مشددا على انه لم يتجاوز في حق النادي من قبل وأضاف أنه يعلم من يتزعم هذه المجموعة التي هاجمته لأن جماهير الزمالك هي التي تتواجد في الشوارع والمنازل.


وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


رفع الفريق الأبيض  رصيده إلى 48 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين توقف رصيد إنبي عند 28 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.
 

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أخطاء لاعبين| تعليق مثير من حلمي طولان على هزيمة الزمالك لـ إنبي..شاهد

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