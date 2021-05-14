عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على إنبي 3-1

كارتيرون
كارتيرون

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.


وأضاف المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.


وأشار إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، وأوضح أن وجود طارق حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة وأنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.


وشدد المدير الفني على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، وأضاف أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.


وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 48 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين توقف رصيد إنبي عند 28 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.
 

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من العاهل المغربي بشأن الوضع في الضفة وغزة

مجلس النواب الأمريكي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

بعد أحدث ظهور إعلامي.. إيلون ماسك يفقد 20 مليار دولار من ثروته

قوية.. مدى إصابة حميد أحداد في مباراة الزمالك وإنبي

سر ارتداء محمد صلاح القميص 7 قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أخطاء لاعبين| تعليق مثير من حلمي طولان على هزيمة الزمالك لـ إنبي..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

فضيحة تحكيمية في مباراة الوداد والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

سر ارتداء محمد صلاح القميص 7 قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ