اول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على إنبي 3-1

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، موضحا أن الفريق أنهى عدة مباريات صعبة، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة في الشوط الأول وفاز بسهولة.



وأضاف المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي أن الأداء تراجع في الشوط الثاني، ولكنه راض عن الأداء بوجه عام، ووجه الشكر للاعبين على تحقيق الفوز في لقاء إنبي.



وأشار إلى أن طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات، وأوضح أن وجود طارق حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة وأنه لا يستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري.



وشدد المدير الفني على أنه يعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق، وأضاف أنه يحرص على الدفع بالمهاجم الجاهز بدنيا والذي يستطيع الضغط على لاعبي الفريق المنافس موضحا أنه لا يوجد فرق كبير بين مهاجمي الزمالك.



وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 48 نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين توقف رصيد إنبي عند 28 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

