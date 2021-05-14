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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك راحة 72 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة 72 ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.


حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق المصري، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفلت فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل وفاز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

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