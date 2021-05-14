سر ارتداء محمد صلاح القميص 7 قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح سجل الهدف الرابع لفريقه في شباك مانشستر يونايتد، ليرفع عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف 21 في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير.

وظهر محمد صلاح قبل المباراة، أثناء إجراء عملية الإحماء، مرتديًا القميص رقم 7، مكتوبا عليه اسم “ جوردان”.

محمد صلاح لم يكن الوحيد الذي يرتدي هذا القميص، فلاعبو الفريق بالكامل ارتدوا ذلك القميص أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة مانشستر يونايتد.

إذًا فما سر ارتداء محمد صلاح وزملائه هذا القميص؟ محمد صلاح ولاعبو ليفربول ارتدوا هذا القميص لتكريم الطفل جوردان، الذي تُوفي في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث كان ضحيًا لـ صاعقة جوية أثناء لعبه لكرة القدم.

جوردان كان يبلغ من العمر 9 أعوام، وهو مشجع لفريق ليفربول، وكان يطلق عليه لقب “ ميلنر” الصغير، لحبه للاعب الفريق جيمس ميلنر، إضافة إلى أن أصدقاءه كانوا قد أطلقوا عليه ذلك اللقب لكثرة ركضه، ليقوم محمد صلاح ولاعبو فريق ليفربول بتكريمه قبل انطلاق المباراة أمس.