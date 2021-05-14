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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرثا محروس تثمن جهود الدبلوماسية المصرية لاحتواء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أبدت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،استنكارها الشديد، لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد حلقة جديدة من سلسلة انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي الانساني ومعاهدات حقوق الإنسان.

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كما ثمنت "محروس" المجهود الدبلوماسي من جهاز المخابرات العامة المصرية و الرحلات المكوكية بين القاهرة – تل أبيب والقاهرة – قطاع غزة ولقاء الطرفين الإسرائيلي الفلسطيني و التي عرضت  خلالها مصر إيقاف لإطلاق النار ولكن التعنت الإسرائيلي تصدر المشهد ،وفي نفس الوقت سارعت مصر لرفع الطوارئ الطبية وفتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المصابيين من غزة  والتنسيق بين مستشفيات شمال سيناء ومدن القناة والدفع بالمساعدات الطبية والغذائية والفرق الطبية و السماح للمجتمع المدني المصري بإرسال كوادره ومساعدته و تنشيط الاتصالات الدولية مع الأمم المتحدة و الرباعية الدولية والولايات المتحدة لكبح الجماح الإسرائيلي وإعلان وفد المخابرات العامة المصرية بشكل صريح بالاعتراض المصري الحاد علي أي عملية برية موسعة في قطاع غزه تقوم بها إسرائيل.

 

واكدت "محروس" ان قراءتها البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية هذه المرة تبدو حادة وقوية وتؤيد الحق الفلسطيني في القدس وتقف أمام العجرفة الإسرائيلية وأيضا هناك حراك مجتمعي مصري لادانة إسرائيل وتعاطف داخلي كبير مما يعمل علي زعزعة صمت المجتمع الدولي، تجاه هذه الانتهاكات، ووصفها مقاومة الاحتلال بأنه عدوان على إسرائيل، في ازدواجية شديدة في المعايير مما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية سقوط قتلى بينهم أطفال ونساء في القطاع والضفة الغربية.

 

واختتمت "محروس "تأكيدها علي ضرورة التوصل إلى تسوية تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق مقررات الشرعية الدولية، وبغير ذلك لن تشهد أي استقرار.

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