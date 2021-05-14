بوروسيا دورتموند: هالاند سيبقى معنا الموسم المقبل

أكد هانس خواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أنه واثق من بقاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، مع “ أسود الفستيفال" الموسم المقبل.

وترغب عدد من كبار الأندية الأوروبية في التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند، على رأسهم ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة “ بيلد” الألمانية:"لدي توقع واضح بأن إيرلينج هالاند سيلعب معنا في بروسيا دورتموند العام المقبل."

وأضاف:"لست قلقا بشأن أي شيء آخر. أنا مرتاح تماما بخصوص بقاء هالاند في بروسيا دورتموند."

وقاد هالاند، أمس الخميس، فريقه بوروسيا دورتموند للفوز ببطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز على لايبزيج في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل هالاند هدفين لفريقه.

