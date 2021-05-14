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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يختار نيرا تاندين مستشارة للرئيس الأمريكي بعد فشل ترشيحها مديرة للموازنة

نيرا تاندين
نيرا تاندين

عيّن الرئيس الامريكي جو بايدن نيرا تاندين مساعدة السياسة الديموقراطية منذ فترة طويلة كمستشار كبير لـ البيت الأبيض بعد أن أحبطت معارضة مجلس الشيوخ ترشيحها السابق لمنصب مدير الميزانية.

 

وسيشمل دور تاندين التخطيط لتغييرات محتملة في السياسة الصحية إذا نجح الجمهوريون في جهودهم لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة في المحكمة العليا، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوظيفة قبل الإعلان عنها رسميًا. 

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وأضاف المسؤول أن تاندين ستشارك أيضًا في مراجعة الخدمة الرقمية الأمريكية ، وهي وحدة تكنولوجية تعمل من البيت الأبيض.

المنشور، الذي أوردته سي إن إن في وقت سابق يوم الجمعة، هو منصب موظف لا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.

وفي أوائل شهر مارس ، انسحبت من منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية بعد أن أصبح واضحًا أنها لا تملك الأصوات التي سيتم تأكيدها. 

وكانت اعتراضات أعضاء مجلس الشيوخ على ترشيحها متجذرة في استخدامها لتويتر، حيث أمضت سنوات في نشر التعليقات التي تنتقد خصومها السياسيين ، بما في ذلك أنصار السناتور المستقل بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت وكذلك الجمهوريون البارزون.

ثم تم ترشيح العديد من هذه الأهداف في أيديهم.

وقاد تاندين المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي لما يقرب من عقد من الزمان بعد العمل على إصلاح الرعاية الصحية لإدارة أوباما.

وقال مؤسس المركز، جون بوديستا، في بيان: "إن ذكاء نيرا ومثابرتها وذكائها السياسي سيكون مصدر قوة لإدارة بايدن حيث تتولى دورًا جديدًا كمستشار كبير للرئيس". 

واضاف "بينما نشعر بالأسف لفقد خبرتها الكبيرة في السياسة وقيادتها في مركز التقدم الأمريكي - وهي منظمة أنشأناها معًا في عام 2003 - يسعدني بشكل استثنائي أن أرى خطوتها في منصب جديد يخدم البيت الأبيض والشعب الأمريكي . "

وقبل الانضمام إلى حملة باراك أوباما لعام 2008 ، أمضى تاندين أكثر من عقد في العمل مع بيل وهيلاري كلينتون. شغلت مناصب سياسية داخلية في البيت الأبيض في عهد كلينتون ، وأصبحت في النهاية مساعدة لهيلاري كلينتون وانضمت إلى حملة عام 2000 للسيدة الأولى آنذاك للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ في نيويورك. 

وشغلت تاندين منصب المدير التشريعي في مكتب كلينتون في مجلس الشيوخ ومديرة السياسات في حملتها الرئاسية لعام 2008.

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