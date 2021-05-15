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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

مجلس النواب الأمريكي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

صدى البلد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، جريجوري ميكس، مساء الجمعة، إنه يرفض بشدة التهجير القسري للفلسطينين في القدس المحتلة.

وأضاف في بيان نشره عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب أن ذلك جلاء خلال اتصال هاتفي بينه وبين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفيان.

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وأشار إلى أنه أكد لسوليفان، أنه قلق بشدة من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة بقطاع الغزة إن حصيلة الإصابات الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس وقطاع غزة، بلغت حتى الآن أكثر من 1300 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الشهداء وصل 28 شهيدًا.

 

 

 

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