آسفة يا بابي.. رسالة اعتذار من حورية فرغلي لوالدها على الهواء

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل أزمتها الأخيرة مع والدها وسبب حالة الخصام معه، مؤكدة أنها تحترم والدها كثيرا والذي يعمل طبيب ومشهور.

وأضافت فرغلي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أنها ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية بدون علم والدها من أجل إجراء عملية مهمة، لافتة إلى أن سبب إخفاء الأمر على والدها هو انها كانت لا تريد أن تحمله شيء.

وتابعت الفنانة، كان لدى أمل أن يلتمس والدي العذر، "لكن زعلان مني ومكلمنيش لسه لحد دلوقتي".

َووجهت فرغلي، رسالة لوالدها، قائلة :"كلمني يا بابي عشان واحشني، واسفة على كل حاجة، وكنت خايفه عليك بس وعشان كده خبيت موضوع سفر للعلاج في الخارج".

وأكملت الفنانة، أنه :"كان نفسي جدتي تكون أول من يستقبلني بعد عودتي من الخارج ونجاح العملية التي اجريتها هناك".