شخصيتي بعيدة عن التناكة.. حورية فرغلي تعرضها للتجاهل في الوسط الفني

عبرت الفنانة حورية فرغلي، عن آسفها لما يحدث لها من تجاهل من الوسط الفني، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل تشعر بالاستغراب وعدم الفهم لما يحدث من حولها وتجاهلها.

وأضافت “فرغلي”، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أنها تتعرض لحالة من التجاهل في الوسط الفني، ولم اتلقى أي دعوات حضور أي فعاليات خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد وقت مرضى وعلاقتي في الوسط الفتى ليست كبيرة.

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، :"انني شخصية بعيدة عن التناكة والتكبر، رغم أن أهلي وعائلتي من العائلات الكبيرة ووالدي طبيب مشهور".

وأكدت فرغلي، أنها لا تتدخل في اي مشاكل أو خلافات مع احد في الوسط الفتى وخارجة وتتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع.

