سيد رجب: دور المعلم في كل شخصية قمت بها مختلف عن الآخر

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل لعبة نيوتن والذي حقق نجاحا كبيرا في السابق الرمضاني الماضي.

وتابع سيد رجب خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"، أن دور المعلم في فيلم "عبده موته" كان له شكل مميز وطبيعة خاصة، ودور المعلم في فيلم "ابراهيم الأبيض" كانت لها شكل وأداء، والمعلم في مسلسل "موسى" كانت لها شكل وأداء وطبيعة.

وأشار إلي أن الممثل يساعد المخرج في خروج الشخصية بشكل أفضل، وله دور في أن يضع في كل شخصية روح ثانية، حتى لو كانت شخصية لها نفس المهنة مثل "المعلم".

وأكمل:"أتمني تكرار تجربتي مع المخرج تامر محسن لأنه كان رائعا في اخراج المسلسل علي أكمل وأجمل وجه والتمثيل اتعمل بدقة شديدة".

