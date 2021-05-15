فسخت خطبيتي بسبب مشهد إغراء.. حورية فرغلي: مش بتعاكس في الشارع ومش هدلل على نفسي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل فسخ خطوبتها بسبب عمل فني قدمت من خلاله مشهد اغراء.

وقالت فرغلي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة،:"كنت هتخطب ولكن خطيبي فسخ الخطوبة بسبب مشهد إغراء في أحد الأعمال الفنية".

وتابعت الفنانة جورية فرغلي، أن قصتي معه لم تكن قصة حب وكان أكبر مني وتعرفت عليه في لعبة الفروسية، مستدركة أنها لم تقع في قصص حب سوا مرة واحدة فقط وتوفي.

وتابعت الفنانة حورية فرغلي،:"انا شخصية بعيدة عن التناكة والتكبر، رغم أن أهلي وعائلتي من العائلات الكبيرة ووالدي طبيب مشهور".

وأكدت فرغلي، أنها لا تتدخل في اي مشاكل أو خلافات مع احد في الوسط الفتى وخارجة وتتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع.

وأكملت فرغلي، أنه :"والله العظيم مش بتعاكس في الشارع، ومش هدلل على نفسي".