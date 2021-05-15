حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سنها الحقيقي وكم تبلغ العمر، مؤكدة انه ليس لديها أي مشكلة في الاعلان عن سنها الحقيقي مهما كان.



وقالت فرغلي، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، إن :"عندي ٤٤ سنة، ودي حاجة محبش اخفيها واقولها عادي ومفيش أزمة لما أقولها".

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، أنه اول وآخر قصة حب حقيقية عشتها كان سني ٢٣ سنة، ولكن لم يكتب لها النجاح بعد أن توفي الشخص الذي كنت احبه ".

وأكملت فرغلي، أنه :" والله العظيم مش بتعاكس في الشارع، ومش هدلل على نفسي".

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، أنه :"انني شخصية بعيدة عن التناكة والتكبر، رغم أن أهلي وعائلتي من العائلات الكبيرة ووالدي طبيب مشهور".

وأكدت فرغلي، أنها لا تتدخل في اي مشاكل أو خلافات مع احد في الوسط الفتى وخارجة وتتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع.