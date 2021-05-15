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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أنواع المفطرين في رمضان وكفارة كل منهم.. وكيل الأزهر السابق يرد

أنواع المفطرين في
أنواع المفطرين في رمضان وكفارة كل منهم

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن المفطر في رمضان لا يخلو. إما أن يكون متعمدا، كمن جامع زوجته في نهار رمضان، أو أكل أو شرب بلا عذر وهو متذكر للصيام.

وأضاف شومان في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن هذا يلزمه عن كل يوم أفطره صوم يوم للقضاء ،وشهرين متتابعين بعده كفارة، ويشترط أن يكون الصوم متصلا، فإن عجز عن الصيام لضعف بدن أو مرض ونحوهما: أطعم عن كل يوم ستين مسكينا للكفارة إضافة ليوم القضاء.

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أما المفطر لعذر: كسفر أو مرض، أو حيص أو نفاس ،أو رضاع فلا يخلو: إما أن يكون قادرا أو قادرة على الصيام بدلا عن الأيام التي أفطرها، وهذا لا يقبل منه إلا الصوم لقوله :تعالى(أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أخر...)ولا يشترط أن تكون أيام القضاء متواصلة بل يجوز تفريقها في السنة كلها حتى شعبان المقبل.


وإما أن يكون غير قادر على الصيام ككبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة التي أفطرت للحمل وهي ترضع طفلها ولو صامت حتى متفرقا سيؤثر الصوم على طفلها، فطالما عجز صاحب العذر عن القضاء قبل نهاية شعبان المقبل، فالواجب عليه الفدية.

واستشهد بقوله، قوله :تعالى:(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ...) والفدية مقدار وجبتين بحسب حال الأسرة من الغنى والفقر، وكلما زاد الشخص فيها كلما كان أفضل.

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