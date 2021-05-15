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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد | أول تعليق من احمد عيد عبد الملك بعد فوز الزمالك على إنبي

صدى البلد

أعرب احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق عن سعادته بفوز الذي حققه الفريق علي إنبي.

 

وكتب احمد عيد عبد الملك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ٣ نقاط مهمين الحمد الله و عيد سعيد علي كل الزمالكاوية .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة 72 ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.


حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق المصري، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفلت فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل وفاز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

احمد عيد عبد االملك فوز الزمالك فوز الزمالك علي انبي

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