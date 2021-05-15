تصريحات حورية فرغلي تسيطر على السوشيال.. سني 44 عاما وفسخت خطبتي بسبب مشهد إغراء

آسفه يا بابي.. رسالة اعتذار من حورية فرغلي لوالدها على الهواء وتكشف السبب

شخصيتي بعيدة عن التناكة.. حورية فرغلي تعرضها للتجاهل في الوسط الفني

حورية فرغلي: أفضل العمل مع المخرجين الذين يقدرون موهبتي الفنية.. ساحرة الجنوب والقشاش أقرب الأعمال لدي

حورية فرغلي : لعبة نيوتن من أفضل أعمال رمضان واحب دور منى ذكي

فسخت خطبيتي بسبب مشهد إغراء.. حورية فرغلي: والله العظيم مش بتعاكس في الشارع ومش هدلل على نفسي

٤٤ سنة.. حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل ازمتها الأخيرة ما والدها وسبب حالة الخصام معه، مؤكدة أنها تحترم والدها كثيرا والذي يعمل طبيبا ومشهورا.

وقالت حورية فرغلي: ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية بدون علم أبي من أجل إجراء عملية مهمة، لافتة إلى أنه سبب إخفاء الأمر على والدي هو انني كنت لا اريد ان أحمله شيئا.

وتابعت الفنانة حورية فرغلي ، أنه كان لدى أمل أن يلتمس والدي العذر، "لكن زعلان مني ومكلمنيش لسه لحد دلوقتي".



َووجهت فرغلي، رسالة لوالدها، قائلة :"كلمني يا بابي عشان واحشني، واسفة على كل حاجة، وكنت خايفه عليك بس وعشان كده خبيت موضوع سفر للعلاج في الخارج".

وأكملت الفنانة، أنه :"كان نفسي جدتي تكون أول من يستقبلني بعد عودتي من الخارج ونجاح العملية التي اجريتها هناك".

فيما عبرت الفنانة حورية فرغلي، اسفها لما يحدث لها من تجاهل من الوسط الفني، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل تشعر بالاستغراب وعدم الفهم لما يحدث من حولها وتجاهلها.

وأضافت فرغلي، أنها تتعرض لحالة من التجاهل في الوسط الفني، ولم اتلقى أي دعوات حضور أي فعاليات خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد وقت مرضى وعلاقتي في الوسط الفتى ليست كبيرة.

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، أنه :"انني شخصية بعيدة عن التناكة والتكبر، رغم أن أهلي وعائلتي من العائلات الكبيرة ووالدي طبيب مشهور".

وأكدت فرغلي، أنها لا تتدخل في اي مشاكل أو خلافات مع احد في الوسط الفتى وخارجة وتتعامل بكل ود واحترام وهدوء مع الجميع.



قالت الفنانة حورية فرغلي، إنه أفضل العمل مع المخرجين الذين يقدرون موهبتي الفنية، مضيفة أنه :"محبش اشتغل مع مخرجين يجبره حد مستواه ضعيف ويحطهم أعلى مني".

وأضافت فرغلي، أن مسلسل ساحرة الجنوب ومسلسل حكايات بنات من الأعمال المحبوبة لدى كثيرا، لافتة إلى أنها تذاكر الشخصية التي تقدمها بكل جوانبها ومن خلال المتابعة الدقيقة للشخصية.

وأنهت الفنانة حورية فرغلي، أنها تحب أفلام القشاش، وسالم ابو أخته، وعبده موتة، وقلب الأسد، وكلمني شكرا



وأكدت الفنانة حورية فرغلي، أن السباق الرمضاني الحالي من أفضل المواسم خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه كان فيه أعمال في غاية الروعة والقوة وكل شيء.

وأضافت فرغلي، أن مسلسل الاختيار ٢ و لعبة نيوتن من أفضل الأعمال الفنية في شهر رمضان الحالي، والذي قدم عملا جيدا، وخاصة دور الفنان الرائعة منى ذكي والتي احبها كثيرا.

فيما كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل فسخ خطوبتها بسبب عمل فني قدمت من خلاله مشهد اغراء.

وقالت فرغلي، إنه :"كنت هتخطب ولكن خطيبي فسخ الخطوبة بسبب مشهد إغراء في أحد الأعمال الفنية".

وتابعت الفنانة جورية فرغلي، أنه قصتي معه لم تكن قصة حب وكان أكبر مني وتعرفت عليه في لعبة الفروسية، مستدركة أنه لم أقع في قصص حب سوا مرة واحدة فقط وتوفي.

وأكملت فرغلي، أنه :"والله العظيم مش بتعاكس في الشارع، ومش هدلل على نفسي".

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سنها الحقيقي وكم تبلغ العمر، مؤكدة انه ليس لديها أي مشكلة في الاعلان عن سنها الحقيقي مهما كان.



وقالت فرغلي، إن :"عندي ٤٤ سنة، ودي حاجة محبش اخفيها واقولها عادي ونش أزمة لما أقولها".

وتابعت الفنانة حورية فرغلي، أنه اول وآخر قصة حب حقيقية عشتها كان سني ٢٣ سنة، ولكن لم يكتب لها النجاح بعد أن توفي الشخص الذي كنت احبه ".