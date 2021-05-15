حنان ترك: فلسطين أرض محتلة حتى يرجع الحق لأصحابه

تضامنت الفنانة حنان ترك عبر حسابها على تطبيق انستجرام، مع الشعب الفلسطيني في أزمته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف الذي يتعرض له عبر أراضيه منذ أيام.

ونشرت حنان ترك عبر حسابها صورة لمسجد قبة الصخرة، وعلقت عليها قائلة:" قلبي مع كل أم وأب وعيلة فقدت حد من أحبابها.. فلسطين هتفضل في قلوبنا و هتفضل هي البوصلة اللي مينفعش فيها خلافات".

واستطردت حنان ترك قائلة:" هنفضل نعلم أولادنا إنها أرض محتلة لحد ما الحق يرجع لأصحابه".

يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة وحي الشيخ جراح لهجمات متتالية من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من المناوشات والقتال المستمر بين الطرفين، ودفاع مواطني حي الشيخ جراح عن منازلهم ضد المستوطنين.

وتضامن العديد من نجوم العرب والعالم مع الشعب الفلسطيني الذي خسر العديد من الأرواح والممتلكات والمنازل خلال الأيام الماضية نتيجة القصف المستمر، وتتعالى المطالبات بوقف العدوان يوميا.

عودة حنان ترك

وعادت حنان ترك للفن مرة أخرى من خلال فيلم النداهة الذي يعرض في موسم عيد الفطر الحالي، عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

يشاركها حنان ترك البطولة الفنان هاني عادل، في تجربة صوتية مختلفة تدور في جو مشوق مليئ بالإثارة والاستمتاع والترقب والغموض، والفيلم من إخراج خالد المهدي.

تدور أحداث فيلم النداهة في قرية ريفية، ويقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.