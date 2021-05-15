مواطن يتضرر من غلق الجراجات وتهالك الطرق بشارع 198 دجلة

أرسل القارئ باسم سمره شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غلق الجراجات وتهالك الطرق.

وقال سمره في شكواه "نعاني نحن سكان شارع 198 دجلة من تدهور الشارع وتهالك الأسفلت ويحتاج الشارع إلى الرصف بالإضافة إلى وجود 3 عقارت تم تحويل الدور الأرضى إلى محلات تجارىة بدون ترخيص" .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة .

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.