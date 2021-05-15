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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر: ماندو العدل خلق حالة رائعة من الحب بين فريق "بين السما والأرض"

صدى البلد

 تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن مشاركتها في مسلسل بين السما والأرض و الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت  نجلاء بدر  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC"،:"المخرج كان له رؤية مختلفة في التعامل مع شخصيات المسلسل وهو ما يجعل نهاية العمل مختلفة وفقا للمتغيرات في شخصيات العمل.

وتابعت :"  ماندو العدل مخرج المسلسل درب الفريق لمدة 3 أيام على تكنيك التعامل في التصوير، معقبة:" هو رأس مال العمل".

وأكملت:"ماندو خلق حالة رائعة من الحب بيننا وهو اللي طلع المسلسل، وماندو كان رأس مالنا، وكلنا تعاوننا مع مختلف أفراد فريق العمل عشان العمل يطلع كده".
 

الفنانة نجلاء بدر مسلسل بين السما والارض شهر رمضان DMC ماندو العدل فريق العمل

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