نجلاء بدر: ماندو العدل خلق حالة رائعة من الحب بين فريق "بين السما والأرض"

تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن مشاركتها في مسلسل بين السما والأرض و الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت نجلاء بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC"،:"المخرج كان له رؤية مختلفة في التعامل مع شخصيات المسلسل وهو ما يجعل نهاية العمل مختلفة وفقا للمتغيرات في شخصيات العمل.

وتابعت :" ماندو العدل مخرج المسلسل درب الفريق لمدة 3 أيام على تكنيك التعامل في التصوير، معقبة:" هو رأس مال العمل".

وأكملت:"ماندو خلق حالة رائعة من الحب بيننا وهو اللي طلع المسلسل، وماندو كان رأس مالنا، وكلنا تعاوننا مع مختلف أفراد فريق العمل عشان العمل يطلع كده".

