قصور الثقافة تواصل احتفالات عيد الفطر بعروض مسرحية في المحافظات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها، بعيد الفطر المبارك، من خلال العروض المسرحية التي تقدمها على مسارحها بمختلف محافظات الجمهورية.



وتهدف العروض إلى رفع الوعي ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات المتطرفة في عقول أبناء الوطن، فضلا عن زرع في قلوبهم حب الوطن والانتماء والمواطنة.

وكانت قد أطلقت الهيئة الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرض مسرحي لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرض من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.

تقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عدد (28) عرض، وبإقليم شرق الدلتا عدد (24) عرض، وبإقليم غرب ووسط الدلتا عدد (24) عرض، بجانب عدد (21) عرض بإقليم وسط الصعيد، وعدد (19) عرض بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها (10) عروض.

