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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندا موسى تتحدث عن دورها في مسلسل بين السما والأرض

ندى موسي
ندى موسي

تحدثت الفنانة  ندي موسي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

وتابعت  ندي موسي خلال حواره ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC"،:" شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".

وأوضح:" بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي:"راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".

وواصلت الفنانة نورهان: "سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".
 

سوسن بدر DMC ندى موسى بين السما والأرض محمود الليثي مسلسل بين السما والارض

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