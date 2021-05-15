مستقبل وطن يهنئ سحر البزار لفوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب

تقدم حزب مستقبل وطن، بأرق التهاني وخالص التبريكات إلى النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لفوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

واعرب الحزب عن خالص فخره واعتزازه بثقة السادة أعضاء المنتدى في قدرة النائبة على قيادة هذه المنصة الشبابية الدولية الهامة التي تلعب دورًا محوريًا في تعميق دور الشباب وتمكينهم.

كما يتقدم الحزب بخالص أمنياته الصادقة للنائبة الفاضلة بالتوفيق والسداد، وأن تكون خير سفيرٍ للبرلمان المصري العريق صاحب الأصالة والتاريخ.

وفازت النائبة سحر البزار وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى، هذا وقد جاء شغل السيدة النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، و بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.