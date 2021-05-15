سكان الحي الثامن بمدينة نصر يشكون من استمرار انقطاع المياه

استغاث سكان مشروع ال ١٧ عمارة، بالحي الثامن مدينة نصر، من انقطاع المياة بشكل متواصل لأيام متتالية، بدأت من آخر أيام شهر رمضان واستمرت لأيام العيد.



وأوضح السكان أن الأمر بات يمثل صعوبة كبيرة لديهم، خاصةً أن المياة تنقطع طوال اليوم وتتوفر لديهم ساعات قليلة فقط بيومهم، ولا يستطيعوا توفير كافة احتياجاتهم من المياة، لضعف ضخ المياة حتى أوقات تواجدها.



ويناشد الأهالي المسؤولين وشركة المياة بسرعة التدخل، والنظر لهذه المشكلة التي تعيق حياتهم اليومية، فانقطاع المياة عائق كبير يمنعهم عن توفير أساسيات حياتهم اليومية.



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