خالد ميري: القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي

قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي، موضحا أن مصر كانت ولا تزال تدافع عن القضية الفلسطينية .

وأشار ميري في مداخلة هاتفية لبرنامج غرفة الأخبار المذاع علي فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية لم تتوقف من اللحظة الأولي، مشيرا إلي أن مصر تتواصل مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف العدوان علي الفلسطينيين.



ونوه أن هناك تقدم في الاتصالات المصرية هدفه وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر تتحرك في جميع الاتجاهات .

ولفت أن هناك توجهات مصرية بتوفير الدعم اللازم للأخوة الفلسطينين وعلاجهم علي أرض مصر.