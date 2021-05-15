عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كورونا

هل يمكن للقناع المزدوج أن يحميك من COVID-19.. ماذا يقول الخبير؟

هل يمكن للقناع المزدوج
هل يمكن للقناع المزدوج أن يحميك من COVID-19 ماذا يقول الخبير

موجة فيروس كورونا الثانية قوية في جميع أنحاء البلاد. الفيروس أكثر عدوى وقابلية للانتقال،اتبع السلوك الملائم لكورونا والذي يشمل التباعد الاجتماعي والإخفاء والتعقيم وغسل اليدين. في الواقع ، يعزز التقنيع المزدوج الحماية من الفيروسات ويقلل من احتمالات التقاط الفيروس ونقله.

 

ما هو التقنيع المزدوج؟ 

 

عندما يرتدي الشخص قناعًا واحدًا فوق القناع الآخر ، يُطلق عليه التقنيع المزدوج. القناع الخارجي يخلق إحكامًا أفضل. تساعد طبقة القناع في زيادة الترشيح ، كما توفر الحماية عندما يسعل أو يعطس شخص من حولك.

متى وكيف ترتدي القناع المزدوج: ضع في اعتبارك دائمًا ارتداء قناع مزدوج عند الخروج في أماكن مزدحمة مثل - مواقف الحافلات والمطارات واستخدام وسائل النقل المحلية للسفر إلى العمل.

يعتبر قناع القماش فوق القناع الجراحي أو الأقنعة القماشية مزيجًا مثاليًا

يتم استخدام واقي للوجه مع القناع في الأماكن المزدحمة بشكل كبير

إذا كان الشخص يستخدم قناع N95 ، فابتعد عن التقنيع المزدوج

الأقنعة المزدوجة خاصة للأطفال لا داعي لها

جرعات التقنيع:

 

ما الذي يجب إنجازه؟

 

اغسل دائمًا القناع المصنوع من القماش يوميًا بالماء الساخن

ارتدِ القناع بشكل صحيح الذي يغطي الفم والأنف والذقن

تجنب توزيع الكمامات بين أفراد الأسرة

بعد أن يزيل الشخص القناع ، عقم يديه بعناية

قم برمي القناع غير القابل لإعادة الاستخدام في حاوية مغلقة

قم بتعديل القناع وارتدِ قناعًا جديدًا على فترات متكررة

اتبع قواعد التباعد الاجتماعي عند ارتداء القناع
 

نواهي عن الإخفاء إليك ما يجب تجنبه:

لا تضعي القناع حول الذقن أو العنق

لا ترتدي الأقنعة المبللة

لا تمد يدك على القناع

مصدر المعلومات موقع هيلثي

فيروس كورونا كورونا فيروسات التباعد الاجتماعي COVID لكمامات ارتداء قناع مزدوج

موضوعات متعلقة

من منظمة الصحة.. نصائح بسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا

يعالج الجفاف.. تعرف على فوائد زيت جوز الهند للشعر

للتوعية بخطورة كورونا.. جوجل يغير شعاره لارتداء الكمامة

روتين للعناية بالبشرة بشكل يومي لا يسبب الضرر

ترشيحاتنا

حكم مباراة الخماسية.. تعرف على حكم مباراة الاهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أنواع المفطرين في رمضان وكفارة كل منهم.. وكيل الأزهر السابق يرد

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

هاخد إجراءات قانونية ضد اي حد يتكلم بلساني.. رسالة غاضبة من زوجة محمود علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

جائحة مدمرة.. فيروس جديد أكثر فتاكًا يهدد العالم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ