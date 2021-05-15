هل يمكن للقناع المزدوج أن يحميك من COVID-19.. ماذا يقول الخبير؟

كورونا

موجة فيروس كورونا الثانية قوية في جميع أنحاء البلاد. الفيروس أكثر عدوى وقابلية للانتقال،اتبع السلوك الملائم لكورونا والذي يشمل التباعد الاجتماعي والإخفاء والتعقيم وغسل اليدين. في الواقع ، يعزز التقنيع المزدوج الحماية من الفيروسات ويقلل من احتمالات التقاط الفيروس ونقله.





ما هو التقنيع المزدوج؟

عندما يرتدي الشخص قناعًا واحدًا فوق القناع الآخر ، يُطلق عليه التقنيع المزدوج. القناع الخارجي يخلق إحكامًا أفضل. تساعد طبقة القناع في زيادة الترشيح ، كما توفر الحماية عندما يسعل أو يعطس شخص من حولك.

متى وكيف ترتدي القناع المزدوج: ضع في اعتبارك دائمًا ارتداء قناع مزدوج عند الخروج في أماكن مزدحمة مثل - مواقف الحافلات والمطارات واستخدام وسائل النقل المحلية للسفر إلى العمل.

يعتبر قناع القماش فوق القناع الجراحي أو الأقنعة القماشية مزيجًا مثاليًا

يتم استخدام واقي للوجه مع القناع في الأماكن المزدحمة بشكل كبير

إذا كان الشخص يستخدم قناع N95 ، فابتعد عن التقنيع المزدوج

الأقنعة المزدوجة خاصة للأطفال لا داعي لها

جرعات التقنيع:

ما الذي يجب إنجازه؟

اغسل دائمًا القناع المصنوع من القماش يوميًا بالماء الساخن

ارتدِ القناع بشكل صحيح الذي يغطي الفم والأنف والذقن

تجنب توزيع الكمامات بين أفراد الأسرة

بعد أن يزيل الشخص القناع ، عقم يديه بعناية

قم برمي القناع غير القابل لإعادة الاستخدام في حاوية مغلقة

قم بتعديل القناع وارتدِ قناعًا جديدًا على فترات متكررة

اتبع قواعد التباعد الاجتماعي عند ارتداء القناع



نواهي عن الإخفاء إليك ما يجب تجنبه:

لا تضعي القناع حول الذقن أو العنق

لا ترتدي الأقنعة المبللة

لا تمد يدك على القناع

مصدر المعلومات موقع هيلثي