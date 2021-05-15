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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الحي العاشر بمدينة نصر يشكون من العشوائية وانتشار القمامة

صدى البلد

غضب وانزعاج كبير يسيطر على سكان منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، بسبب انتشار القمامة للحد التي تصل فيه إلى تلال متراكمة فوق بعضها البعض، تتسبب في انبعاث روائح كريهة لاسيما انتشار الذباب والأمراض الخطيرة. 
 

وأوضح السكان أنه كلما تم إزالة القمامة من أرصفة الطريق، تتراكم مجددا بلا جدوى، الأمر الذي يلزم تدخل المسؤولين وفرض عقوبات وغرامات فعالة للحد من المشكلة.
 

كما يشكوا سكان المنطقة من العشوائيات وانتشار التكاتك والميكروباصات والباعة الجائلين، ويستغيثوا بالحي والمحافظ لأنقاذ المنطقة مما هي عليه، لأن الأمر بات لا يحتمل العيش فيه بشكل أدامي. 
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قمامة ومخلفات انتشار القمامة انتشار تلال أكوام القمامة حي مدينة نصر العشوائيات الباعة الجائلين

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