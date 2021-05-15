سكان الحي العاشر بمدينة نصر يشكون من العشوائية وانتشار القمامة

غضب وانزعاج كبير يسيطر على سكان منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، بسبب انتشار القمامة للحد التي تصل فيه إلى تلال متراكمة فوق بعضها البعض، تتسبب في انبعاث روائح كريهة لاسيما انتشار الذباب والأمراض الخطيرة.



وأوضح السكان أنه كلما تم إزالة القمامة من أرصفة الطريق، تتراكم مجددا بلا جدوى، الأمر الذي يلزم تدخل المسؤولين وفرض عقوبات وغرامات فعالة للحد من المشكلة.



كما يشكوا سكان المنطقة من العشوائيات وانتشار التكاتك والميكروباصات والباعة الجائلين، ويستغيثوا بالحي والمحافظ لأنقاذ المنطقة مما هي عليه، لأن الأمر بات لا يحتمل العيش فيه بشكل أدامي.



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