علاجات الايورفيدا لتعزيز المناعة والشفاء السريع من الملاريا

علاج الملاريا

لدغة البعوض تمثل خطورة على صحة الإنسان ، خاصة في حالات الأمراض التي تهدد الحياة مثل الملاريا وحمى الضنك. الملاريا هي أكثر الأمراض انتشارًا وفتكًا في العالم بأسره. يحدث في الغالب بسبب لدغة بعوضة الأنوفيلة. أثبتت الأيورفيدا قيمتها مرارًا وتكرارًا ، وهي تساعد في تعزيز عملية الشفاء السريع وتقوية المناعة.





علاج الايورفيدا لعلاج الملاريا

فيما يلي بعض علاجات الايورفيدا لعلاج الملاريا:

1. تولسي

يُعرف تولسي بكونه مقويًا طبيعيًا للمناعة. يمكن إدراجه كعنصر في العديد من التلفيقات. يعتبر شاي Tulsi أو الماء مع قطرات tulsi أحد أفضل علاجات الايورفيدا للتعامل مع حمى الملاريا في المنزل. يحتوي تولسي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكنها أيضًا تعزيز مناعتك بشكل طبيعي. يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل والزنجبيل لعمل مشروب.

2. جيلوي

يمكن أن يساعد تناول الجلوي في زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي. يتمتع جذر الايورفيدا بالعديد من الفوائد بما في ذلك التعامل مع حمى الملاريا أيضًا. يمكن تناولها على شكل عصير ومسحوق وكبسولات. يمكنك إضافة هذا العصير في القليل من العسل وتناوله على الأقل مرتين في اليوم. وفقًا للعديد من الدراسات ، يمكن أن تساعد هذه العشبة في تعزيز مناعة الأمعاء أيضًا. يمكن أن توفر عشب الأيورفيدا العديد من الفوائد الطبية التي تجعلها جزءًا من روتينك اليومي.

3 - شيرايتا



يتم تناول Chiraita أو Seertia chirata للحمى والإمساك وفقدان الحركة وفقدان الشهية والديدان المعوية وأمراض الجلد وحتى السرطان. في بلدنا ، يتم استخدامه لمكافحة الملاريا ، خاصة عند إقرانه ببذور ديفي (Guilandina bonducella). عندما تؤخذ كل يوم ، يمكن أن توفر هذه العشبة الحماية للكبد ، عن طريق التخلص من السموم من الجسم. يمكن أن يساعد أيضًا في التعامل مع أعراض الملاريا بشكل فعال.



4. عشب أيورفيدا

Alstonia scholaris أو Saptaparna هي عشب أيورفيدا مشهور ومذاق مرير يستخدم في الغالب لأمراض الجلد ، والإصابة بالديدان المعوية ، وحمى الملاريا ، والأرتكاريا ، وما إلى ذلك. توجد بشكل طبيعي في منطقة شبه الهيمالايا ، غرب البنغال ، بيهار ، شبه جزيرة الهند أندامان. فقط خذ اقتراح طبيبك إذا كنت تتناول هذا العلاج مع أدوية أخرى.