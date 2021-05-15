عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الملاريا

علاجات الايورفيدا لتعزيز المناعة والشفاء السريع من الملاريا

علاجات الايورفيدا
علاجات الايورفيدا لتعزيز المناعة والشفاء السريع من الملاريا

لدغة البعوض تمثل خطورة على صحة الإنسان ، خاصة في حالات الأمراض التي تهدد الحياة مثل الملاريا وحمى الضنك. الملاريا هي أكثر الأمراض انتشارًا وفتكًا في العالم بأسره. يحدث في الغالب بسبب لدغة بعوضة الأنوفيلة. أثبتت الأيورفيدا قيمتها مرارًا وتكرارًا ، وهي تساعد في تعزيز عملية الشفاء السريع وتقوية المناعة.

 

علاج الايورفيدا لعلاج الملاريا

 

فيما يلي بعض علاجات الايورفيدا لعلاج الملاريا:

 

1. تولسي

 

يُعرف تولسي بكونه مقويًا طبيعيًا للمناعة. يمكن إدراجه كعنصر في العديد من التلفيقات. يعتبر شاي Tulsi أو الماء مع قطرات tulsi أحد أفضل علاجات الايورفيدا للتعامل مع حمى الملاريا في المنزل. يحتوي تولسي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكنها أيضًا تعزيز مناعتك بشكل طبيعي. يمكنك أيضًا إضافة بعض العسل والزنجبيل لعمل مشروب.

 

2. جيلوي

 

يمكن أن يساعد تناول الجلوي في زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي. يتمتع جذر الايورفيدا بالعديد من الفوائد بما في ذلك التعامل مع حمى الملاريا أيضًا. يمكن تناولها على شكل عصير ومسحوق وكبسولات. يمكنك إضافة هذا العصير في القليل من العسل وتناوله على الأقل مرتين في اليوم. وفقًا للعديد من الدراسات ، يمكن أن تساعد هذه العشبة في تعزيز مناعة الأمعاء أيضًا. يمكن أن توفر عشب الأيورفيدا العديد من الفوائد الطبية التي تجعلها جزءًا من روتينك اليومي.

 

3 - شيرايتا
 

يتم تناول Chiraita أو Seertia chirata للحمى والإمساك وفقدان الحركة وفقدان الشهية والديدان المعوية وأمراض الجلد وحتى السرطان. في بلدنا ، يتم استخدامه لمكافحة الملاريا ، خاصة عند إقرانه ببذور ديفي (Guilandina bonducella). عندما تؤخذ كل يوم ، يمكن أن توفر هذه العشبة الحماية للكبد ، عن طريق التخلص من السموم من الجسم. يمكن أن يساعد أيضًا في التعامل مع أعراض الملاريا بشكل فعال.
 

4. عشب أيورفيدا

 

Alstonia scholaris أو Saptaparna هي عشب أيورفيدا مشهور ومذاق مرير يستخدم في الغالب لأمراض الجلد ، والإصابة بالديدان المعوية ، وحمى الملاريا ، والأرتكاريا ، وما إلى ذلك. توجد بشكل طبيعي في منطقة شبه الهيمالايا ، غرب البنغال ، بيهار ، شبه جزيرة الهند أندامان. فقط خذ اقتراح طبيبك إذا كنت تتناول هذا العلاج مع أدوية أخرى.

فيروسات الفيروس تقوية المناعة علاج علاج الملاريا الصفائح الدموية حمى الضنك

موضوعات متعلقة

تحديات خطيرة تختبر قدرات الرئيس الأمريكي.. بايدن وفريقه تحت مقلصة الحرب بين إسرائيل وحماس.. خبراء السياسات يبحثون خطط الإغاثة من كورونا في أسرع وقت

مركز الأزهر: مواسم الخير لا تنقطع.. والصوم لا ينتهي بانقضاء رمضان

أعجزه عن الحركة.. نبات شديد الخطورة يحرق قدمي رجل

غضروف الظهر الدهني .. معلومات لا تعرفها عن أعراضه وطرق علاجه

ترشيحاتنا

حكم مباراة الخماسية.. تعرف على حكم مباراة الاهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أنواع المفطرين في رمضان وكفارة كل منهم.. وكيل الأزهر السابق يرد

بعد وعكة صحية.. نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى

العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين

هاخد إجراءات قانونية ضد اي حد يتكلم بلساني.. رسالة غاضبة من زوجة محمود علاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

جائحة مدمرة.. فيروس جديد أكثر فتاكًا يهدد العالم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ