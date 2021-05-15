مخرج هجمة مرتدة: العمل مهم للغاية لهذه الأسباب

قال أحمد علاء الديب، مخرج مسلسل هجمة مرتدة والذي عرض في رمضان الماضي، إن العمل كان هاما للغاية وشاقا لأنه يتعلق بالمخابرات العامة المصرية ويناقش قضايا غاية في الأهمية.

وتابع الديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc والمذاع عبر قناة dmc، :" سعيد بالعمل مع الفنان أحمد حلاوة، وهو يعتبر علامة مميزة في هذا العمل، مضيفا:" العمل في المسلسل به حماس كبير، وكانوا حريصين على تقديمه بأحسن شكل".

واردف:" أهمية العمل كانت حتي يعرف الناس حقيقة هذا الجهاز العظيم الذي يعمل دون أن يشعر به أحد، وهم يضحون كثيرا ويحمون البلد طوال الوقت، ومن المهم جدا أن يعرف الناس هذا الأمر.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" يتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

