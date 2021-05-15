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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاخد إجراءات قانونية ضد اي حد يتكلم بلساني.. رسالة غاضبة من زوجة محمود علاء

صدى البلد

حذرت  زوجة محمود علاء مدافع الزمالك، من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت زوجة محمود علاء  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  : معنديش تويتر دة مبدأية وعارفة اني تريند ومش هرد علي حد ،بس لحد تركيب الصور أو کلام بلساني المرة دي انا مش هسكت وهاخد إجراءات قانونية ضد اي حد يتكلم بلساني او يفبرك اخبار أويركب صور مليش علاقة بيها ، هزروا واستظرفوا بعيد عني وعن الاكونت بتاعي عشان الموضوع زاد عن حده ، بصراحة ولما تخلصوا تفاهه عرفوني عشان مش متابعة
اللهم بلغت سكرين شوت هنا بقى ، ووزعوها على بعض براحتكوا ، وعيب عليكو اوي والله ارتقوا شوية .
 

ويخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى آشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي.


ويعاني علاء من الإصابة في العضلة الضامة، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسام خضوع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة.  


حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق المصري، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفلت فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل وفاز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

زوجة محمود علاء اللاعب محمود علاء اخبار رياضة فوز الزمالك

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