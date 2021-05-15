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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التأمل

أفضل 5 أنواع من التأمل يمكنك القيام بها للتخلص من الخوف من كورونا

التأمل
التأمل

أفضل الطرق للحفاظ على هدوء العقل هي التأمل. عندما يتأمل الشخص ، فإن كل تركيزه يأتي إلى المركز ويشتت انتباهه. أصبحت الموجة الثانية من COVID-19 أكثر ترويعًا من ذي قبل. فيما يلي تأملات للتخلص من الخوف من كورونا.

 

تأملات لإزالة القلق من فيروس كورونا

 

1) التأمل اليقظة

 

تأمل اليقظة الذهنية هو كل شيء عن اليقظة. هذا يعني أن تكون حاضرًا في أفكارك وتركز على شيء واحد. أثناء القيام بهذا التأمل ، يحتاج المرء إلى أن يكون مدركًا وحاضرًا بشكل كامل أثناء الجلسة. يجب أن تعرف ما يدور حولك ولكن لا تتفاعل معه. يمكن أن يكون هذا التأمل في أي مكان وفي أي وقت عندما تشعر بالضعف. من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتغمض عينيك وتركز على أنفاسك. بمجرد إتقان هذا التأمل ، يمكنك القيام بذلك حتى لو كنت محاطًا بالناس.
 

2) التأمل الموجه

 

كما يوحي الاسم ، فإن هذا النوع من التأمل يوجهه خبير. يُعرف التأمل الموجه أيضًا بالتخيل الموجه أو التخيل. يتم إجراء هذا التأمل حيث يطلب منك أحد الخبراء تخيل صور أو ذكريات تجدها مريحة. قد يشمل ذلك أيضًا حواسًا أخرى مثل الصوت والقوام والروائح وما إلى ذلك لاستحضار الهدوء.

 

3) شقرا التأمل

 

هناك سبع شاكرات مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم. كل شاكرا مرتبطة بجزء معين من الجسم ومشاكل صحية. هذه هي مراكز الطاقة في الجسد حيث توجد القوى الروحية أيضًا. شقرا الشفاء هي ممارسة تساعد في شفاء العديد من المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية. لذلك فإن تأمل شقرا له فوائد أيضًا في إعادة عقلك وجسمك إلى مكانه. في تأمل الشقرا ، سيطلب منك دليلك اتباع بعض تقنيات الاسترخاء. تهدف هذه إلى تحقيق التوازن بين الشاكرات وتعزيز العافية الشاملة. تُستخدم أيضًا العديد من الدعائم مثل الألوان والبلورات وأعواد البخور وما إلى ذلك في هذه الجلسة العلاجية للحصول على نتائج أفضل.

 

4) اليوغا التأمل
 

تأمل اليوجا هو التأمل التقليدي الذي يمارسه معظم الناس. لها روابط مع الهند القديمة حيث توجد اليوغا على مر العصور. يتضمن تأمل اليوجا تمارين التنفس وأوضاع مختلفة لتحقيق أفضل النتائج. يمكن القيام بذلك بتدخل خبير أو بدونه. فقط حافظ على الوضع الصحيح وركز على التنفس أثناء تأمل اليوجا. هذا يحسن التنفس ويعزز الدورة الدموية في الجسم. سيخرج التوتر من عقلك ويرفع من مزاجك بإيجابية. ببساطة تجنب الإلهاء واستمر في التركيز. إذا كنت تعاني من أي حالة صحية حالية خاصة الربو أو التهاب الشعب الهوائية ، فتحدث إلى طبيبك

 

5) التأمل التجاوزي

 

هذه تقنية تأمل بسيطة يقترحها أخصائي التأمل فقط. يتم نقل هذا التأمل من خلال التغني والترانيم التي يتم تعيينها شخصيًا من قبل خبير. يتضمن ذلك الصوت أو الكلمة أو العبارة التي يجب تكرارها أثناء التأمل. تحتاج إلى إغلاق عينيك والجلوس بشكل مريح للقيام بهذا النوع من التأمل. إنها مساعدة كبيرة في التخلص من مخاوف فيروس كورونا من حولك. سوف يوفر لك أقصى درجات الاسترخاء.

في مثل هذه الأوقات عندما تكون الطريقة الوحيدة للابتعاد عن قلق كورونا هي البحث عن البدائل ، يمكن أن تساعد أنواع التأمل هذه بالتأكيد في مشاركة أو تقليل حمل الفيروس على الصحة العقلية.

 

 

التنفس فيروس كورونا كورونا الموجة الثانية اليوجا القلق التأمل

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