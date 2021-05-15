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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلها وفرمها في مفرمة لحم..زوج ينهي نقاش مع زوجته بقتلها بأبشع الطرق

صدى البلد

ظهر زوج بكل براءة بعد أن قتل زوجته وقام بـ تقطيع جسدها في مفرمة لحم عدة مرات في وسائل الإعلام وهو يبكي وهو يتوسل للحصول على معلومات بعد اختفائها، ليس هذا فحسب بل خصص مكافأة لمن يعثر على الزوجة المسكينة.

احتل "شو غولي"  55 عامًا ، عناوين الصحف في الصين العام الماضي لعرضه مكافأة قدرها 100 ألف يوان، مقابل معلومات عن زوجته المفقودة لاي هويلي ، التي ادعى أنها تركت شقتهم أثناء نومه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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لكن في تطور صادم للقضية أدين الزوج بقتلها، حيث قضت الشرطة في شرق "هانجتشو" أسابيع في تمشيط شقة الزوجين ومشاهدة 6000 ساعة من لقطات المراقبة قبل أن تصل إلى الاستنتاج.

فقد لم تغادر" لاي"  51 عامًا ، المجمع بعد عودتها إلى المنزل في اليوم السابق لاختفائها، في النهاية وجد اختبار الحمض النووي آثارًا لأنسجة جسدها في خزان الصرف الصحي بالمبنى، بعد 16 يومًا فقط من اختفاء زوجته ، تم القبض على شو واعترف بقتلها في غضون ساعات.

في محاكمة بدأت في محكمة هانغتشو المتوسطة يوم الجمعة ، اتهم المدعون شو بتخدير حليب لاي قبل إغلاق فمها بشريط وخنقها حتى الموت ليلة 4 يوليو 2020.

ثم نقل جسدها إلى الحمام وقام بتقطيع أوصالها بمفرمة لحم ، ودفق بعض أجزاء جسدها في المرحاض ورمي أجزاء أخرى في القمامة.

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ونفى الزوج أمام المحكمة أن تكون الجريمة مع سبق الإصرار ، قائلا إنها حدثت بعد مشادة شرسة على العشاء انتهت بقتلها ووضعها مطحنة لحم.

كما نفى شرائه الأدوات المستخدمة للتخلص من جسدها وهي مطحنة وآلة قطع وسكين خاصة لهذا الغرض ، قائلاً إنها تُستخدم بانتظام في المنزل.

 

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