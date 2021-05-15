محافظ جنوب سيناء ينعي كبير مشايخ شرم الشيخ

نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشيخ محنا جبلي صبيح كبير مشايخ قبيلة المزينة بشرم الشيخ.



وقدم فودة واجب العزاء لقبيلته تحت إجراءات وقائية وتدابير احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، في الشيخ محنا جبلي المزيني كبير مشايخ المزينة بشرم الشيخ وخليج العقبة الذي وافته المنية أمس اول أيام عيد الفطر المبارك .



رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشيعت جنازة الشيخ محنا من مسجد المصطفى بشرم الشيخ ودفن في مقابر المزينة بوادي الخريزة بالقرب من محمية نبق.



يشار إلي أن الشيخ محنا أقدم مشايخ الحكومة بجنوب سيناء، وشيخ رسمي لقبيلة المزينة بشرم الشيخ.

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محنا جبلي

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