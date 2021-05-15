يحفز الهضم.. 9 فوائد صحية للكرة الصغيرة

الذرة

تُستخدم الذرة الصغيرة على نطاق واسع في الطبخ الشرقي، وتعتبر من أصح الأطعمة التي يمكن أن تضيفها إلى سلطاتك. الذرة الصغيرة هي ذرة عادية يتم قطفها قبل أن تنضج. من حيث القيمة الغذائية ، تختلف ذرة الأطفال قليلاً جدًا.

1. مصدر غني بحمض الفوليك





تعتبر حبوب الذرة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك. يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في منع تشوهات الأنبوب العصبي عند الجنين. قد تضيف جميع النساء الحوامل الذرة الصغيرة في النظام الغذائي للحمل من أجل التغذية الصحية.



2. يحسن رؤية العين

تحتوي ذرة الطفل الصفراء على كميات عالية من الكاروتين. هذه الكاروتينات تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

تحتوي ذرة الطفل على كاروتينويد ورباعي الأرجل ، وهي عناصر قد تعزز صحة العين. الكاروتينات فعالة في تقليل الخطر العام للإصابة بإعتام عدسة العين.

3. يحفز الهضم

ذرة الأطفال غنية جدًا بالألياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان. يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي. قد يساعد الجهاز الهضمي الجيد في إنقاص الوزن بسرعة.



4. غني بالعناصر الغذائية الهامة



ذرة الأطفال هي نباتات غنية بالعناصر الغذائية. بصرف النظر عن احتوائها على الألياف والبروتينات الأساسية ، فإن الذرة الصغيرة غنية بمضادات الأكسدة المهمة. ويعتقد أيضًا أن تقديم نصف كوب يحتوي على أربعة بالمائة من احتياجات الجسم من الحديد.

5. الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات



بينما تشتهر الذرة بمحتواها العالي من الكربوهيدرات وكذلك النشا ، فإن الذرة الصغيرة تحتوي على نسبة أقل من النشا. يحتوي على 0.8 جرام لكل حصة أي 27 جرام. يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ، مما يجعله أحد أفضل الخيارات لفقدان الوزن.



6. مصدر جيد للألياف

تحتوي ذرة الأطفال التي تم اختيارها في العمر المناسب على العديد من الألياف المفيدة ، وفقًا لموقع هيلثي. تساعد الألياف القابلة للذوبان في التحكم في مستويات السكر في الدم ، كما تعزز صحة القلب.

7. منخفضة السعرات الحرارية

الذرة الصغيرة منخفضة السعرات الحرارية. حوالي 80 جرامًا من الذرة الصغيرة تحتوي على 25 سعرة حرارية. قد تساعد إضافة هذا المكون الجميل إلى النظام الغذائي اليومي لإنقاص الوزن على فقدان بعض الوزن السريع والسهل.

8. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

إذا كانت هناك أي مشكلة تؤثر على البلدان ، فيجب أن تكون حالة قلبية وعائية ، بسبب نمط الحياة غير الصحي والسمنة وارتفاع ضغط الدم. بصرف النظر عن هذه الأدوية الموصوفة لك ، يجب أن تبدأ في تناول الذرة الصغيرة للحفاظ على صحة قلبنا.

9. يعزز الحمل الصحي