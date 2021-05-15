مصرع 6 وإصابة 218.. إعصار يضرب ووهان الصينية

إعصار يضرب ووهان الصينية ويخلف قتلى ومئات الجرحى

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 6 أشخاص وإصابة 218 آخرين بجروح جراء إعصار ضرب مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين.

ونقل التلفزيون الصيني عن السلطات المحلية قولها إن سرعة الرياح بلغت 23.9 متر في الثانية، مما أدى لتدمير عدد من المباني المؤقتة للعمال في مواقع الإنشاءات واستئصال أشجار من جذورها.

وضرب الإعصار منطقة كايديان القريبة من ووهان مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء إعصار آخر ضرب مدينة سوجو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.