أشرف زكي: أشكر باسم سمرة علي دعمه روجينا في مسلسل بنت السلطان

تحدث الدكتور أشرف زكي، عن مسلسل بنت السلطان والذي تشارك فيه زوجته الفنان روجينا، قائلا:" رأس مال هذا العمل هو الحب والتعاون".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "سهرة خاصة" والمذاع عبر قناة " النهار"،:" أشكر الفنان باسم سمرة علي دوره الكبير ووقوفه داعما لروجينا في بطولتها الاولي بالدراما"..

وعن عدم مشاركته في المسلسل، أوضح:" لم يكن هناك دور مناسب وفضلت المساعدة بالود والحب وبما لي من رصيد عند زملائي".

ومن جانبها قالت روجينا،:" أشرف دايما كان لي داعما وسندا وفي كل المشاهد الصعبة كنت بتصل بيه وأقوله خليك جانبي لان وجوده بيحسسني بالأمان".

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.