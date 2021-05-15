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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدوء نسبي.. شاهد أجواء العيد في السيدة زينب

صدى البلد

شهدت منطقة السيدة زينب، مساء الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء النسبي وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ورصد " صدي البلد" خلال جولة  بين شوارع السيدة زينب   توافد عدد قليل من المواطنين وسط التزامهم بالإجراءات الاحترازية.


وكانت قد اعلنت دار الإفتاء أمس الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .


وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

تاني ايام عيد الفطر السيدة زينب اجواء السيدة زينب

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