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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة السيارات بالمعادى

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالمعادى.

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وكان تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة) والذى حضر لمحل البلاغ مستقلاً سيارة وقيامه بالتخلى عنها بمحل البلاغ والإستيلاء على السيارة المُبلغ بسرقتها وفى وقت لاحق تبين عودة مرتكب الواقعة مرة أخرى لمحل البلاغ  وإصطحاب ذات السيارة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (عدد 6 مفاتيح مصطنعة - بنسة - مفك - مفتاح إنجليزى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبإرشاده ضبطت السيارة "ملك نجلته" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة أسفل العقار سكنه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة.

اخبار الحوادث النيابة العامة سرقة السيارات المعادي اخبار المعادي

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