مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بسلام

قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، ليندا جرين فيلد، اليوم السبت، إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش بسلام.

وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "سنواصل العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل تحقيق سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء الجمعة إنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس جو بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة. ‏

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.

