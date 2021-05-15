هاشتاج زيزو مهاجم يصنع الفارق يتصدر الترند.. مغردون : زيزو رجع يا رجالة

دشن عدد من رواد تويتر هاشتاج زيزو مهاجم يصنع الفارق لدعم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تألقة من مباراة اليوم امام إنبي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداول وجاءت التعليقات كالاتي : شد حيلك يا زيزو انت بطل زمالكوي ،احنا معاك وبنحبك ، ولسه اللي جاي احلي بس انت ركز في الملعب

وغرد اخرون : زيزو رجع يا رجالة ، عاش يا زيزو ، اتمنى دعم اللعيبه يفضل مستمر . انا عارف ان احنا كجماهير الزمالك من كتر حبنا للنادي بنزعل من اي حد يقصر أو يكون سبب في اننا منكسبش.. بس لما يساعد الفريق نرجع ننجمه ع طول

يذكر ان قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة 72 ساعة بعد الفوز على إنبي مساء اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



حقق فريق الزمالك فوزا مستحقا علي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق المصري، على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفلت فريق المقاولون العرب، من فخ التعادل وفاز على البنك الأهلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي بتروسبورت فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .