تحرير 33 محضراً لمخالفي قرار الغلق في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم التاسع على التوالي، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تلقى تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تاسع ليالي تطبيق قرارات الغلق في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات من تحرير 33 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 10 محاضر للمخالفين بدسوق و9 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير محضر لمخالف من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير محضرا لمخالف، ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي أي محاضر نظراً لالتزام أصحاب المحال بقرارات الغلق.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير محضرا لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير محضرا لمخالف من أصحاب المحال، ولم تحرر حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محاضر لالتزام أصحاب المحال.